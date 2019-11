Station van Landegem wordt ontmoetingsplaats voor mensen met én zonder beperking Vzw Verburght neemt stationsgebouw tijdelijk in concessie van NMBS Anthony Statius

26 november 2019

17u46 11 Deinze Het stationsgebouw van Landegem, dat al enkele jaren leegstaat, krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming. De lokale vzw Verburght en vier andere voorzieningen uit de buurt openen er in maart volgend jaar een ‘buurtpunt’. “ Een win-winsituatie: treinreizigers hebben opnieuw een wachtzaal én onze cliënten hebben meer interactie met de buurt”, zegt directeur van vzw Verburght Sofie Verstraete.

Het stationsgebouw van Landegem staat sinds 2015 leeg, maar niet voor lang meer. De Landegemse vzw Verburght, die al 42 jaar voor zorg en ondersteuning aan volwassenen met een motorische en/of een meervoudige beperking zorgt, start er een project waar de volledige buurt bij wordt betrokken. Directeur Sofie Verstraete en medewerkster Ulrike Mees lichten de plannen al toe.

Inclusief buurtpunt

“Het station van Landegem wordt een inclusief buurtpunt, een plaats waar mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten”, zegt Sofie Verstraete. “Hiervoor werkt de vzw Verburght samen met DVC De Triangel, vzw Humival, BUSO Ten Dries en vzw De Vierklaver en dit samenwerkingsproject wordt inhoudelijk ondersteund door Cera en Tabor. In de eerste plaats wordt het een externe werkplek voor mensen met een verstandelijke en motorische beperking. Zij zullen er hun talenten kunnen tonen aan de buitenwereld en dit aan de hand van verschillende ateliers, zoals knutsel- of kookateliers. Belangrijk hierbij is dat er interactie is met de treinreizigers en de buurtbewoners.”

Lokale kunstenaars

Ulrike Mees vult aan: “Het is een win-winsituatie want zo zullen treinreizigers opnieuw in de wachtzaal stationsgebouw terechtkunnen tijdens het wachten. Men kan er even schuilen voor de regen, genieten van een koffie of snack of gebruikmaken van de wc’s. De locatie kan onder andere ook gebruikt worden door lokale kunstenaars die er hun werken willen tonen, door verenigingen die er willen vergaderen of een workshop willen organiseren of als verkooppunt van de Wereldwinkel. De stad Deinze wil alvast samenwerken om een uitleenpunt voor Blue-bikes te realiseren. Er zijn dus heel wat mogelijkheden, zolang er maar een connectie is met de buurt. Op 28 januari organiseren we een participatiesessie, maar wie nu al ideeën heeft, mag contact opnemen met Ivan De Jonge via i.dejonge@verburght.be. Ivan werd aangesteld als coördinator om het project verder uit te werken.”

“NMBS geeft ons het gebouw in concessie voor minimaal vijf jaar”, zegt Sofie, “maar het is de bedoeling om dit project voor onbepaalde termijn te realiseren. De komende weken voeren we nog enkele aanpassingswerken uit en de grote opening is voorzien op 12 maart volgend jaar.”