Startschot voor fietsbrug over Leie: Deinze maakt kans op titel ‘Fietsstad 2020’ Burgemeester wil “ultieme fietsstad van Vlaanderen” worden Joeri Seymortier

08 februari 2020

14u22 0 Deinze In Deinze is het startschot gegeven voor de bouw van de langverwachte fiets- en voetgangersbrug over de Leie. Dat moet een nieuwe verbinding worden tussen de gratis parking aan de Brielpoort en de winkels van de Tolpoortstraat. Een zoveelste investering in Deinze in ‘Koning Fiets’. De stad is dan ook als enige in Oost-Vlaanderen genomineerd om de titel ‘Fietsstad 2020’ binnen te halen.

Aan de boorden van de Leie is gestart met de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de Leie. Die is niet bedoeld voor wagens, maar enkel voor voetgangers en fietsers. “De fietsbrug wordt een ideale manier om van de gratis parking aan de Brielpoort naar de Tolpoortstraat te geraken”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Maar ook andersom: de brug wordt de perfecte verbinding om als voetganger of fietser vlot van ons centrum naar de Brielpoort, het museum of het Leietheater te geraken. Stappers en trappers zullen zich met deze investering nog vlotter door Deinze kunnen begeven. Het wordt een ophaalbrug. Kleinere schepen kunnen er onderdoor varen. Voor grotere schepen zal de brug open gaan. De Vlaamse Waterweg zal alles bedienen vanuit het brughuisje aan de Tolpoortstraat. Maar op termijn moet dat zelfs geautomatiseerd gebeuren.”

3 miljoen euro

De nieuwe brug wordt een fikse investering. Het totale kostenplaatje bedraagt ruim 3 miljoen euro, waarvan De Vlaamse Waterweg 575.000 euro investeert en de stad Deinze de overige 2,4 miljoen betaalt. De brug wordt 38 meter lang en vier meter breed, en moet tegen het voorjaar van volgend jaar klaar zijn.

Oost-Vlaamse trots

Het startschot van de werken aan de fietsbrug is een mooie opsteker voor Deinze, om de titel van ‘Fietsstad 2020’ te kunnen binnen halen. Deinze is voor de derde keer genomineerd, en is de enige Oost-Vlaamse gemeente in de shortlist van negen gemeenten. Naast Deinze zijn ook Genk, Kortrijk, Mechelen, Koksijde, Lommel, Boechout, Ravels en Zutendaal door het publiek genomineerd als kanshebbers voor de titel Fietsstad 2020. Deinze strijdt in de categorie van de middelgrote gemeenten, tussen de 20.000 en 50.000 inwoners. Deinze moet het opnemen tegen Koksijde en Lommel. Nu worden de negen genomineerden doorgelicht door een studiebureau. Experts maken een strenge analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten. De resultaten worden dan beoordeeld door een vakjury, die per categorie beslist welke winnaars op 26 mei uit de bus komt. In 2018 was Deinze ook al winnaar, toen samen met Gent en Bonheiden.

Ambitie

“Als het dit jaar lukt worden we de ultieme fietsstad van België”, droomt burgemeester Vemeulen nu al luidop. “Het is ook onze absolute ambitie om volop voor de fietser te kiezen, en onze stad qua mobiliteit zo leefbaarder te maken. Naast goed voor onze stad, is het ook goed voor de gezondheid en voor het klimaat”, zegt Jan Vermeulen nog.