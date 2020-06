Standbeeld Congo-officier Jules Van Dorpe krijgt bordje met duiding Anthony Statius

15 juni 2020

15u03 0 Deinze Aan het standbeeld van Jules Van Dorpe op het Ricardplein hangt sinds maandag een bordje met wat duiding over de omstreden figuur. Van Dorpe was kapitein-commandant van het leger van koning Leopold II in diens toenmalige privékolonie Congo-Vrijstaat. Het houten bord werd met een touw rond de gedenkzuil gehangen en het monument werd dus niet beschadigd.

De Black Lives Matter-beweging laat ook in Deinze van zich horen. Aan de gedenkzuil van Jules Van Dorpe, die sinds 1908 in Deinze staat, hebben onbekenden een houten bord met daarop een blad papier met daarop ‘black lives matter’ gehangen. Daarnaast staat een korte tekst met wat uitleg over Van Dorpe. Geen vandalisme dus, want de zuil werd niet beschadigd.

Bij de tekst staat als bronvermelding de website www.erfgoedinzicht.be. Jules Van Dorpe werd geboren in Deinze op 12 november 1856. Van 1888 tot 1901 was hij een kapitein-bevelhebber in Kongo-Vrijstaat en en een vertrouweling van koning Leopold II. Hij werd onder andere benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Hij stierf in in december 1902 en in 1908 werd in zijn geboorte stad Deinze een gedenkzuil opgericht op het Kongoplein. Later verhuisde het standbeeld naar de muur van het Sint-Vincentiusinstituut, op de hoek van de Kattestraat en Peter Benoitlaan en uiteindelijk kreeg het een plaats op het Ricardplein een beetje verderop. Aanvankelijk werd Jules Van Dorpe gezien als een held, maar ondertussen is zijn figuur omstreden. Van Dorpe zou in de voormalige Belgische kolonie een schrikbewind gevoerd hebben en medeplichtig geweest zijn aan het uitbuiten en vermoorden van miljoenen Congolezen.

Bart Van Thuyne (CD&V), bevoegd voor materieel en funerair erfgoed, is op de hoogte van het houten bordje. “Met het stadsbestuur zullen we bespreken om een definitief bord met de nodige duiding rond Jules Van Dorpe aan het beeld te zetten”, zegt Van Thuyne. “Gelukkig werd de zuil niet beschadigd, want ik ben alleszins niet van plan om het beeld te verwijderen. De geschiedenis is wat ze is en die zullen we niet veranderen door beelden te vernielen of te verwijderen.”