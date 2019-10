Standaard Boekhandel blaast honderd kaarsen uit en ook de Deinse winkel viert mee Anthony Statius

25 oktober 2019

11u30 0 Deinze De boekenwinkelketen Standaard Boekhandel voert dit jaar zijn eeuwfeest en ook in het filiaal in de Tolpoortstraat in Deinze is er dit weekend heel wat te doen.

Het hele weekend door zijn er feestelijke openboekdagen. Op vrijdag 25 oktober start men tussen 18 en 21 uur met een sportieve avond. Jacques Sys, auteur van Top 1000 van de Belgische wielrenners, en Johny Sevenant (Eddy Merckx 1969) stellen hun boek voor in aanwezigheid van wielerkenners Walter Planckaert en Freddy Maertens.

“Op zaterdag 26 oktober komen de plaatselijke talenten aan het woord”, zegt zaakvoerder Nancy Secelle. “Tussen 10.30 en 12 uur komen auteurs Carlos Alleene (Voor Ik het Vergeet), Maxime Paredis (Honderd Kamers) en dichter Nerkiz Sahin (Er Was Mij Niets Gevraagd) langs. In de namiddag is er voor de allerkleinsten een act van Clown Bobo. Op zondag 27 oktober zetten we onze koffie klaar vanaf 10 uur. Iedereen is van harte welkom om van de uitzonderlijk rijkgevulde najaarsoogst te genieten.”