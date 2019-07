Stadsdiensten gesloten op 11 juli Anthony Statius

09 juli 2019

14u14 0

De stadsdiensten van Deinze zijn op donderdag 11 juli gesloten. Die dag wordt het feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd.

De stads en OCMW-diensten, de bibliotheek in Deinze, de bibliotheek in Landegem en het mudel of Museum van Deinze en de Leiestreek zijn de ganse dag gesloten. Het recyclagepark in Deinze en het zwembad in sportcomple Palaestra blijven die dag wel open.