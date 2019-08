Stadsdiensten donderdag gesloten Anthony Statius

13 augustus 2019

15u26

In Deinze zijn alle stadsdiensten gesloten tijdens Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart op donderdag 15 augustus. Het gaat om de administratieve diensten, de bibliotheken, de recyclageparken in Deinze en Landegem en het zwembad Palaestra. Op vrijdag 16 augustus is alles terug open.