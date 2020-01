Stadsdiensten breken boomhut van kinderen af: “Maanden werk voor niets” Anthony Statius

19 januari 2020

09u13 0 Deinze Grote paniek bij de jeugd van de Sluiskouter in Petegem. De boomhut waar enkele kinderen maandenlang aan hadden getimmerd, werd zonder enige waarschuwing afgebroken door de groendienst. Schepen Bart Van Thuyne belooft de jongens materiaal om een nieuwe boomhut te bouwen.

In de Sluiskouter, een rustige doodlopende straat in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie, stond tot niet zo lang geleden een houten fort. Kasper Adams (11), Robbe De Wilde (9), Daan Declerck (11), zijn jongere broer Vince en enkele andere jongens uit de straat hadden de boom op het pleintje in hun straat uitgekozen om een boomhut in te bouwen. Maar toen ze woensdag van school kwamen, bleef er geen spaander heel van hun werk.

“Met houten planken en materiaal van thuis zijn we in de krokusvakantie van vorig jaar aan de slag gegaan”, zegt Daan Declerck. “We zijn eerst in de boom zelf beginnen bouwen en daarna op het pleintje rond de boom.” Kasper Adams vult aan: “Wanneer we ons eens verveelden, kwamen we buiten om aan ons kamp te werken. We hadden zelfs een toilet gebouwd. Al ons werk is nu voor niets geweest, echt jammer.”

De ouders van de kinderen zijn niet te spreken over de manier waarop het kamp werd verwijderd. “Tijdens het snoeien van de bomen in onze straat werd het kamp zonder enig overleg afgebroken”, zegt Thomas Declerck. “Ze namen ook alle planken mee. Men klaagt altijd dat de jeugd te vaak binnen voor een scherm zit en men zou buitenspelen net moeten stimuleren. We hebben ons ongenoegen snel duidelijk gemaakt aan de stad en daar was men meteen bereid om een oplossing te zoeken.”

“Ik heb er niets op tegen dat kinderen buitenspelen, wel integendeel”, reageert schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Maar onze groendienst had vastgesteld dat de boom werd beschadigd door het gebruik van spijkers en dat ook een deel van de omringende beplanting werd uitgetrokken. Daarom heeft men beslist om de boomhut af te breken. Ik begrijp dat dit voor de jongens uit de wijk een grote teleurstelling is en daarom zullen we met de stad houten planken leveren, zodat ze een nieuwe boomhut kunnen bouwen. Het hout zal zo snel mogelijk geleverd worden.”