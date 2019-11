Stadsdichter Steven Van de Putte vereeuwigt Nevelse deelgemeenten in poëtische postkaarten Anthony Statius

10 november 2019

11u09 0 Deinze De Deinste stadsdichter Steven Van de Putte lanceert het komende jaar poëtische postkaarten van de zes Nevelse deelgemeenten. Voor deze STADSGEz/dICHTEN krijgt Steven hulp van fotograaf Ive Steyaert en h iermee zet het duo de reeks verder die wijlen stadsdichter Martin Carrette begon met de elf deelgemeenten van Deinze.

Poezekensdagen. Zo heet het eerste STADSGEz/dICHT van Steven Van de Putte. Op de voorkant prijkt een prachtige foto van Hammeken in Merendree, getrokken door Ive Steyaert, die deze reeks poëtische postkaarten ooit begon samen met Martin Carrette, de eerste stadsdichter van Deinze. “Met deze reeks postkaarten zetten Ive en ik het project van Martin verder”, zegt Steven. “Nu de fusie een feit is, wil ik ook alle zes deelgemeenten van Nevele vereeuwigen in een postkaart. Daarnaast komt er een zevende postkaart over het seniorendorp De Rekkelinge. Voor de eerste postkaart trokken we naar Merendree.”

“Poezekensdagen verwijst naar de Vlaamse poëziedagen van de bekende priester-dichter Basiel De Craene”, vervolgt Steven. “Het gedicht werd geschreven bij een foto van Hammeken in het dorp van Merendree, een pittoreske kerkwegel dat van de Veldestraat naar de Gerolfsweg leidt. Het ligt vlakbij de beroemde pastorie Gerolfswal, waar De Craene de fine fleur van de Vlaamse poëzie ontving. De keuze om het eerste STADSGEz/dICHT hieraan te wijden is dus symbolisch. De postkaart zal verspreid worden via de culturele instellingen van de stad en de lokale middenstand. Ik zal ze ook actief promoten tijdens de kerstmarkt van Merendree op zaterdag 7 december. De volgende kaart gaat over Landegem en zal in maart voorgesteld worden in het stationsgebouw.”

“De stadsgedichten zullen op het einde van het project gebundeld worden in een podcast van zes afleveringen. Naast het gedicht, komen ook de geschiedenis van ieder dorp en een lokale dichter aan bod. Hiervoor werken we samen met de heemkundige kring Het Land van Nevele en productiehuis De Scriptomanen. Als apotheose is er op zondag 31 januari 2021 een voorstelling in de grote zaal van Leietheater, waarin alle zeventien stadsgedichten zullen worden gebracht; tegelijk een warme hommage aan Martin Carrette, die dan exact vijf jaar overleden zal zijn” besluit Steven.