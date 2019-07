Stadsdichter brengt ode aan Tolpoortstraat met gedicht Tolpoortpijn in vitrine BelCoPrint Anthony Statius

20 juli 2019

17u41 0 Deinze Kersvers stadsdichter Steven Van de Putte heeft zijn eerste gedicht in het straatbeeld van Deinze laten zien. In de etalage van de winkel BelCoPrint, v lak bij de plaats waar vroeger het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ stond, prijkt nu tijdelijk het gedicht Tolpoortpij.

Na de zoveelste beschadiging door vandalisme werd het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ permanent verwijderd uit de Tolpoortstraat. Het beeld van Chris Ferket wordt opnieuw gerestaureerd alvorens het een nieuwe plek krijgt op het Rheinbachplein. De gebeurtenissen inspireerden stadsdichter Steven Van de Putte tot het neerpennen van het gedicht Tolpoortpijn. Dit gedicht prijkt sinds deze week in de vitrine van de winkel BelCoPrint, ter hoogte van de plaats waar ooit het beeld stond.

“Er zijn meerdere redenen waarom ik dicht gedicht heb geschreven”, zegt Steven. “Zo is er de rijke geschiedenis van deze straat met onder andere de molens van Deinze en de unieke ligging aan de Leie. Een tweede reden is het feit dat ik op 19 mei werd aangesteld als stadsdichter; exact drie jaar voordat de Canteclaerstoet opnieuw door Deinze zal trekken. Ik wou iets schrijven rond het verhaal van Canteclaer en zo kwam ik automatisch bij het beeld van Chris Ferket uit. Tenslotte is het gedicht ook een steunbetuiging aan de stad, opdat men het beeld in ere kan herstellen. Het beeld symboliseert onze volkscultuur en daarom hoort het thuis in het straatbeeld. Als stadsdichter is het mijn opdracht poëzie zo goed mogelijk naar buiten te brengen en daarom kom ik nu ook letterlijk met dit gedicht naar buiten. Met dank aan Hans Lippens kan je Tolpoortpijn de hele zomer lang op lezen in de etalage van BelCoPrint. Het vervolg op het gedicht, dat gaat over de nieuwe locatie van het beeld, ligt ook al klaar.”