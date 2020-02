Stadscentrum wordt vanaf maart fietszone: “Fietsers hebben er altijd voorrang” Anthony Statius

27 februari 2020

18u13 25 Deinze In het stadscentrum van Deinze wordt vanaf de eerste week van maart een fietszone ingevoerd. Auto’s zijn er nog altijd toegelaten, maar fietsers hebben altijd voorrang en ze mogen over de hele breedte van de weg rijden. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 58 euro. “Het is niet de bedoeling om boetes uit te delen, maar om de fietsers veiliger door onze stad te laten rijden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Na grote steden zoals Kortrijk en Mechelen voert ook het stadsbestuur van Deinze een fietszone in de binnenstad in. Dit werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 20 februari en de invoering gaat vanaf de eerste week van maart van start.

“De zone wordt afgebakend door de gewestweg N43 Kortrijkstraat, de gewestweg N35 Tweebruggenlaan en de Guido Gezellelaan en de Peter Benoitlaan”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten en binnen die zone gelden ook dezelfde verkeersregels als in een fietsstraat. Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn er te gast en mogen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur. Fietsers mogen de volledige breedte van de weg in een eenrichtingsstraat of van het rijvak in een tweerichtingsstraat gebruiken. Het centrum blijft dus bereikbaar voor iedereen.”

Meer veiligheid en comfort

“Deinze is niet de eerste stad die een fietszone invoert, zo gingen Kortrijk en Mechelen ons al voor. We voeren deze fietszone in omdat zich steeds meer fietsers door onze stad begeven. Met deze maatregel bieden we hen meer veiligheid en comfort aan. Auto’s zullen in alle straten in de fietszone, zoals de Tolpoortstraat, de fietser niet meer mogen inhalen. Zo hoeven de fietsers niet langer dicht tegen geparkeerde auto’s te rijden, wat de kans op ongevallen met openslaande deuren aanzienlijk vermindert.” Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) vult aan: “Fietsers worden zichtbaarder in het straatbeeld, want ze worden niet langer verdrongen door auto’s die willen inhalen. Ook de snelheid in de binnenstad zal aanzienlijk verminderen, want ook dat is een veelgehoorde klacht van bewoners.”

Boete van 58 euro

De fietszone wordt vanaf volgende week ingevoerd en dit zal duidelijk worden aangegeven. “Er komen verkeersborden voor wie de fietszone binnenrijdt en ook op het wegdek wordt de zone aangeduid met wegmarkeringen”, aldus Jan Vermeulen. “De eerste weken willen we de mensen vooral sensibiliseren. Wie de regels in een fietsstraat niet naleeft, riskeert in principe een boete van 58 euro. Maar het is niet de bedoeling om boetes uit te delen, wel om de veiligheid van onze fietsers te verhogen”, besluit de burgemeester.

Meer info via de Dienst omgeving: 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be.