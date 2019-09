Stadscentrum voor een dag autovrij Anthony Statius

20 september 2019

17u10 3 Deinze Het stadscentrum van Deinze wordt op zondag 22 september autovrij gemaakt. Het stadsbestuur organiseert op de Markt een waaier aan activiteiten voor jong en oud.

Van 10 tot 14 uur is er de LEF-fietstocht. LEF staat voor Lokaal - Ecologisch - Fairtrade en deze fietstocht voert de deelnemers via een lus van 25 kilometer langs interessante stops met leuke activiteiten voor kinderen, proevertjes en rondleidingen. De startplaatsen bevinden zich aan Huis van het Kind aan Brielpunt en aan het Voedselbos in Vaart Rechts 20 in Nevele.

De Gezinsbond organiseert van 14.30 tot 18 uur een tweedehandsfietsenmarkt in de garage van dienstencentrum Leiespiegel. Vooraf inschrijven is aangeraden, maar niet verplicht. Van 15 tot 16 uur kan iedereen zijn behendigheid tonen in het in- en uitladen en het manoeuvreren met een bakfiets en vanaf 14 uur is er doorlopend een mobiliteitsmarkt met test- en infostands. Op de Markt zijn er nog activiteiten zoals gekke fietsen, een F1-fietsparcours, springkasteel, kindergrime, fietsgraveren, testen met promillebrillen, een behendigheidsparcours en een workshop ‘fiets je eigen schilderij’. Zoals reeds aangekondigd is er van 16 tot 18 uur het BK Loopfietsjes.

Meer info op www.deinze.be/autovrijezondag.