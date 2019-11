Stadscentrum stroomt vol voor Sinterklaas en Zwarte Piet Anthony Statius

17 november 2019

16u34 0 Deinze Sinterklaas en zijn bende Zwarte Pieten werden zondagnamiddag door honderden kinderen verwelkomd op het Sint-Poppoplein in Deinze. De opkomst was een pak groter dan vorige jaren.

Het kan aan het warme winterzonnetje gelegen hebben, maar de intrede van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten lokte meer volk dan anders naar Deinze-centrum.

Voor een keer arriveerde de stoomboot van de Sint op zondag in plaats van op zaterdag en voor en na de intrede genoot jong en oud van een tweemaal uitverkochte familievoorstelling ‘Zou de Sint’ in het Leietheater. In het kader van de Kunstendag voor kinderen waren er de ganse dag heel wat workshops. Sinterklaas en cultuur, een mooie combinatie, die zeker voor herhaling vatbaar is.