Stadsbestuur stuurt STADSGEz/dICHT naar rusthuizen Anthony Statius

14 april 2020

15u51 0 Deinze De stad geeft een extra De stad geeft een extra STADSGE z/d ICHT uit naar aanleiding van de coronacrisis. Een opbeurend gedicht van stadsdichter Steven Van de Putte en een bijhorende foto van Ive Steyaert worden in de vorm van een postkaart aan de bewoners van de woonzorgcentra bezorgd.

De STADSGEz/dICHTEN, de reeks postkaarten met daarop een gedicht en foto van iedere Deinse deelgemeente, krijgt een extra editie. Op de eerste lentedag pende stadsdichter Steven Van de Putte zijn gevoelens neer bij de actuele coronacrisis. “De crisis is een zoektocht naar een nieuw evenwicht, een beetje zoals een turnoefening op ongelijke leggers”, zegt Steven. “Maar dat evenwicht werd snel gevonden. Mijn gedicht verwijst onder meer naar het platform ‘Deinze helpt’ en brengt daarnaast een opbeurende boodschap. Op de postkaart prijkt ook een foto van Ive Steyaert, met centraal de Leie en het mudel. Dat laatste is een knipoog naar de vele culturele alternatieven die de stad Deinze tegenwoordig aanbiedt: kunst in de nieuwe kosmos van huiskamers. Ook de boeken van de bibliotheek worden nu aan huis geleverd. Het extra STADSGE z/d ICHT ligt volledig in lijn met deze initiatieven. Wie boeken ontleent, zal de postkaart er gratis bij krijgen.”

Het nieuwe STADSGEz/dICHT wordt gratis bezorgd aan alle woonzorgcentra van de stad. “De quarantaine is voor de senioren voelbaarder dan voor wie ook”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Zij voelen als geen ander wat het is om tussen vier muren te zitten. Met deze postkaart wil de stad hen een hart onder de riem steken, hen tonen dat wij hen niet vergeten. Hoe kan dat beter dan door een postkaart met een positieve tekst en met een zonnige foto van onze stad? Cultuur kan mensen opbeuren en troosten. Met dit tastbare kleinood maken we daar werk van.”