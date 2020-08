Stad zet onthaalouders en kinderbegeleiders in de kijker: “Alle opvanglocaties bleven coronavrij” Anthony Statius

28 augustus 2020

12u43 10 Deinze De Deinse schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) heeft vrijdagvoormiddag de medewerkers van de dienst Kinderopvang in de kijker gezet. “Tijdens deze moeilijke periode hebben alle onthaalouders en kinderbegeleiders met veel enthousiasme de kinderen met een warm hart opgevangen. Ik ben ook fier dat onze stedelijke kinderopvang tot nu toe coronavrij is gebleven”, zegt de schepen.

Er is terecht veel aandacht voor de helden van de zorg, maar volgens de stad Deinze verdienen ook de onthaalouders en kinderbegeleiders uw applaus.

“De coronacrisis heeft ook een ware impact gehad op de werking van de dienst Kinderbegeleiders en de binnen- en buitenschoolse opvang”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V). “Er werd heel wat flexibiliteit verwacht van onze onthaalouders en kinderbegeleiders, maar zij stonden altijd paraat. Voor mij zijn het coronahelden die ik graag eens in de kijker wil zetten.”

“Ik vind het ook belangrijk om met de kinderen te werken rond corona”, vervolgt de schepen. “In het Huis van het Kind bevindt zich een prachtig kunstwerk van de kunstenaar Peter Wymeels. Het werk heet ‘Aan de ketting’ en het toont een uitvergroot coronavirus met daarrond een ketting. Aan de hand van dit beeld gaan we met de kinderen in dialoog. We leren hen ook hoe ze correct een mondmasker moeten gebruiken. Tenslotte wil ik nog meegeven dat dankzij het efficiënt handelen van alle kinderbegeleiders en een grote portie geluk al onze opvanglocaties coronavrij zijn gebleven. Hopelijk blijft het ook zo.”