Stad wil opnieuw woning aankopen voor aanleg ringweg Anthony Statius

13 juni 2019

17u51 0 Deinze De stad Deinze wil opnieuw een woning aankopen voor het realiseren van de verbindingsweg tussen de Gaversesteenweg (N35) en de Kortrijksesteenweg (N43). De aankoop van Poelstraat 74 ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van donderdag 20 juni.

Met het oog op de ontwikkeling van de gronden in het kader van het mobiliteitsplan wil het Deinse stadsbestuur opnieuw een woning aankopen in de Poelstraat. Onlangs werden huisnummers 77 en 76 aangekocht en nu ligt de aankoop van Poelstraat 74 ter goedkeuring voor.

Voor deze aankoop telt de stad 305.000 euro neer. “Hiervan was er 294.000 euro voorzien in het budget voor 2019 en na een schatting komt er nog eens 11.000 euro bij”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Met deze aankoop hebben we alle nodige woningen in handen aan die kant van de Poelstraat. Aan de overkant moeten we nog twee huizen aankopen om de verbindingsweg te kunnen aanleggen.”

Meer over Poelstraat

politiek