Stad wil 105 elzen rooien in de Moerstraat, buurtbewoners protesteren Anthony Statius

09 juli 2019

20u34 4 Deinze De stad Deinze heeft een kapvergunning aangevraagd voor de elzen in de Moerstraat in deelgemeente Vosselare. Het rooien van de gezonde bomen zou nodig zijn in het kader van wegens- en rioleringswerken. Dit is echter niet naar de zin van enkele buurtbewoners en zij trekken ten strijde tegen de plannen van de stad.

Help, wij moeten alle 105 dood! Met deze noodkreet wil Claudine De Clercq haar buren waarschuwen voor de plannen van de stad Deinze om de bomen in de Moerstraat te rooien.

“De Moestraat is een paradijs voor fietsers en wandelaars op de grens van Gent en Deinze, maar niet voor lang meer”, zegt Claudine. “Sinds kort hangt er een aanvraag voor een kapvergunning van de stad Deinze. “De stad wil alle 105 gezonde elzen rooien”, zegt buurtbewoonster Claudine De Clercq. “Die bomen zijn nog allemaal perfect gezond. De officiële uitleg luidt dat men een wegenis wil aanleggen en een riolering wil aankoppelen, maar er staat slechts een drietal huizen langs de kant van de bomenrij. Onlangs werden dergelijke werken uitgevoerd in de Noodhoutstraat in Gent en daarbij werden de bomen wel behouden. Tijdens de werken werden ze zelfs zorgvuldig ingepakt om beschadiging te voorkomen. De stad Deinze heeft blijkbaar een andere agenda met de Moerstraat. De straat ligt in landelijk gebied en paalt aan parkgebied. Spijtig genoeg is er een biomassa-exploitatie aanwezig en nu wenst de stad onze landelijke straat om te bouwen tot een industriële weg. Daarom moeten in een eerste stap alle 105 gezonde dertigjarige elzen bomen weg, terwijl er absoluut geen draagvlak is in de buurt. Er was nochtans op de infovergadering van twee jaar geleden door de toenmalige burgemeester van Nevele, Johan Cornelis (CD&V), beloofd dat de ‘beplantingen’ in de mate van het mogelijke zouden behouden worden. Daar gaan de beloftes.”

“Wij stellen voor om de weg aan te passen met het behoud van de bomen", vervolgt Claudine. “Dit kan door het nemen van de breedte van één wagen met om de zoveel meter een plaatselijke uitwijkstrook of asverschuiving. Dit remt de snelheid en kan aan beide zijden van de rijweg. Zo wordt het landelijke karakter behouden en zo zorgen we voor de veiligheid van de vele fietsers en wandelaars. Wat is dezer dagen belangrijker dan bomen? De 105 elzen zijn de groene long van onze straat; ze zorgen voor biodiversiteit, zijn de habitat van veel diersoorten en ze slaan CO2 op die anders in de atmosfeer blijft hangen. Wij zullen alleszins vechten voor onze bomen.”

“Het is een spijtige zaak, want de bomen zijn inderdaad nog niet kaprijp”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Maar er is geen andere manier om de wegenis- en rioleringswerken uit te voeren. Er wordt een open gracht aangelegd en hiervoor moet er ruimte vrijgemaakt worden. Het was dat of onteigenen. De bomen worden na de werken wel opnieuw aangeplant.”