Stad verkoopt huis in Nieuwgoedlaan Anthony Statius

07 juli 2020

12u38 0 Deinze De stad Deinze verkoopt de woning in Nieuwgoedlaan 128 in de deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Dit gebeurt aan de hand van een openbare verkoop.

De instelprijs voor de woning in Nieuwgoedlaan 128 bedraagt 85.000 euro en online bieden kan vanaf 10 augustus om 14 uur. Het is ook mogelijk om de woning te bezoeken. Dit kan op vrijdagen 10 juli en 17 juli van 14 tot 16 u uur, om maandag 27 juli van 14 tot 16 uur, op donderdag 6 augustus van 14 tot 16 uur of op afspraak na telefonisch contact via 09/381.07.33.

Alle info via www.biddit.be/nl/catalog/detail/182891