Stad verkoopt huis in Nieuwgoedlaan voor recordbedrag van 170.000 euro Anthony Statius

19 augustus 2020

17u09 0 Deinze De stad Deinze heeft een woning in de Nieuwgoedlaan verkocht voor 170.000 euro. Een recordbedrag volgens burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Een gelijkaardige woning werd twee jaar geleden verkocht voor 134.000 euro. De wijk Nieuwgoed is duidelijk gegeerd.”

De wijk aan de Nieuwgoedlaan in deelgemeente Petegem is duidelijk in trek. De stad heeft er enkele oude seniorenwoningen in haar bezit en onlangs werd er een verkocht voor 170.000 euro.

“De wijk werd in het begin van de jaren 70 aangelegd”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “De ontwerper was zijn tijd 50 jaar vooruit. De wijk wordt getypeerd door woningen met een kleine private tuin, gekoppeld aan een zeer groot gemeenschappelijk park. De stad was destijds zelf ontwikkelaar, waardoor het project niet direct winstgericht was opgevat. Maar we innen nu vooral maatschappelijke winst, want dit is een hechte wijk.”

Ook Marc De Schrijver, voorzitter van het wijkcomité prijst het wonen en leven in het Nieuwgoed. “We zijn een hechte wijk met een topligging; dicht bij het station en het sportcomplex Palaestra. Het valt ook op dat wie opgroeide in de wijk heel graag terugkomt om er te wonen”, zegt Marc.