Stad roept op tot applaus voor zorgverleners Anthony Statius

19 maart 2020

13u07 28 Deinze De stad Deinze roept al zijn inwoners op om vrijdagmiddag om 12 uur een oorverdovend applaus te geven voor alle zorgkundigen van de stad.

Woensdagavond weerklonk in heel wat steden en gemeenten een warm applaus voor de hulpverleners die alles op alles zetten in de strijd tegen het coronavirus. Ook in Deinze namen heel wat inwoners deel aan deze actie, met als mooi voorbeeld de bewoners van de Koningin Astridstraat in Petegem. De stad roept nu specifiek alle Deinzenaren op om dit warme gebaar te herhalen en dit op vrijdag 20 maart om 12 uur ‘s middags.

“Ook in onze stad werken heel wat artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen en werknemers binnen de zorg”, klinkt het. “Er wordt van hen echt het uiterste gevraagd in deze moeilijke omstandigheden. We doen een oproep om hen vrijdag om 12 uur te bedanken met een oorverdovend applaus. Als teken van waardering en hoop hangen we ook massaal een witte handdoek, T-shirt, laken, doek buiten. Met dit kleine gebaar tonen we ons medeleven met alle zorgverstrekkers en hun patiënten.”