Stad pompt 1,3 miljoen euro in makeover gemeenteschool ‘t Wilgennest Anthony Statius

25 april 2020

08u26 0 Deinze De stad Deinze voorziet 1,3 miljoen euro voor de verbouwing en uitbreiding van de gemeenteschool ‘t Wilgennest in deelgemeente Landegem. Er komen onder andere zes nieuwe klaslokalen, een centrale lift, een sanitair blok en een polyvalente zaal die ook door verenigingen zal gebruikt kunnen worden. De werken starten ten laatste in augustus volgend jaar.

Op de gemeenteraad van donderdag 23 april werd het licht op groen gezet voor het vernieuwen van ‘t Wilgennest. De uitbreiding van de gemeenteschool in Landegem is nog een dossier van het vroegere Nevele. Het toenmalige gemeentebestuur had toen al het plan om een nieuwbouw te plaatsen parallel aan de Vosselaerestraat. Er kon echter geen geen bouwvergunning verleend worden door een negatief advies van de brandweer en het dossier werd naar de prullenmand verwezen.

“De opmerkingen waren dermate fundamenteel dat het niet kon aangepast worden met enkele wijzigingen aan het plan”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Daarom zijn we aan het begin van deze legislatuur volledig opnieuw begonnen met dit dossier.”Bij het eerste bezoek werd al snel duidelijk dat het oudste schoolgebouw niet voldoet aan de energievereisten. Op zich is het een prachtig gebouw in honingraatvorm, maar vooral in het glazen gedeelte is het in de zomer snikheet en in de winter is het nauwelijks te verwarmen. Bovendien werd duidelijk dat het gebouw een zeer moeilijke interne circulatie kent en geen lift geeft. Er zijn ongeveer zeven niveaus en die zijn enkel met een trap te bereiken. Een derde probleem is dat er te weinig plaats is voor kinderopvang. Al deze aspecten heb ik samengebracht in een bouwproject.”

“Het huidige glazen gedeelte wordt vervangen door een nieuwbouw”, vervolgt de schepen. “Door dit nieuwe volume aan het oude gebouw lossen we het plaatsgebrek op en bovendien zorgt het ervoor dat het serre-effect onmiddellijk verdwijnt. Met bijkomende isolatie en andere maatregelen zal het een pak schelen in de energiekosten en een stuk aangenamer worden. Door meer plaats te creëren voor de schoolwerking, kunnen we enkele ruimtes voorbestemmen voor de buitenschoolse kinderopvang.” Directeur Philippe Soens vult aan: “Onze school telt zo’n tweehonderd lagereschoolkinderen die verspreid zitten in twaalf klassen. Wanneer we twee klassen willen samenvoegen, moeten we echter gebruik maken van onze refter. Met enkele nieuwe, ruime klassen is dit probleem opgelost.”

“Het is de bedoeling dat er nu zes nieuwe klassen bijkomen”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “Mocht de nood zich voordoen, dan kunnen er nog twee bouwlagen met vier extra klassen bijkomen. De twee bestaande klassen in het oude gebouw maken ruimt voor de kinderopvang. Momenteel is er in kinderopvang Kadeeke capaciteit voor 40 lagereschoolkinderen en dit aantal zal verdubbeld worden met de kleuters die momenteel worden opgevangen in kinderopvang Beertje in basisschool De Berenboot in Landegem. De chalets aan de straatkant, die momenteel als klassen worden gebruikt, kunnen we later een andere functie geven.”

“Naast nieuwe klassen komt er een polyvalente ruimte, die door lokale verenigingen kan gebruikt worden”, zegt Bart Van Thuyne. “Verder komt er een lift en een nieuw sanitair blok. Voor het totale project wordt 1,3 miljoen euro voorzien. Er is een subsidieaanvraag lopende en we hopen ten laatste tegen augustus 2021 te kunnen starten”, besluit de schepen.