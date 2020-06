Stad opent tijdelijk gratis parking op site van de Molens van Deinze Anthony Statius

12 juni 2020

14u23 41 Deinze Parkeren in de Tolpoortstraat kan vanaf maandag 15 juni op de site van de voormalige Molens van Deinze. Tot wanneer de fiets- en voetgangersbrug over de Leie klaar is kan je daar elke dag tussen 8 en 22 uur gratis parkeren. Deze parking vervangt de parking in de Louis Dhontstraat, die vanaf volgende week niet meer bereikbaar is.

Vanaf maandag is het gedaan met zoeken naar een vrije parkeerplaats in de Tolpoortstraat. Wie in de winkelstraat van Deinze wil komen shoppen, kan zijn of haar auto kwijt op de site van Dossche Mills, de voormalige molens van Deinze. Hiermee wil de stad het tekort aan parkeerplaatsen opvangen.

“De parking in de Louis Dhontstraat wat verderop in de straat zal vanaf maandag door werken niet langer bereikbaar zijn”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Op de gronden van de voormalige stadsgasfabriek in de Louis Dhontstraat en de achterkant van de Tolpoortstraat bouwt men Stedelijk wonen aan de Leie II, een duurzame groene wijk met een totale oppervlakte van 8.000 vierkante meter. Voor de realisatie van dit woonproject worden enkele gebouwen afgebroken. De aannemer start op maandag 15 juni en hierdoor zal de parking, goed voor een veertigtal plaatsen, niet langer bereikbaar zijn. Begin vorige week plaatsten we ook bomen op de parkeerstrook aan de linkerzijde van de Tolpoortstraat en hiermee gingen ook enkele parkeerplaatsen verloren. Om dit verlies te compenseren gingen we op zoek naar een tijdelijke locatie waar shoppers kunnen parkeren.”

Vijftig plaatsen

Een tijdelijke oplossing werd gevonden op de site van de Molens van Deinze. Daar plannen projectontwikkelaars ATENOR en 3D Real Estate een woon- en winkelproject tussen de Tolpoortstraat en de Leie. Eind april kon u nog lezen dat de omgevingsvergunning werd ingediend bij de stad. “In samenspraak met ATENOR en 3D Real Estate kunnen bezoekers van de handels- en horecazaken vanaf maandag parkeren op de site”, zegt Jan Vermeulen. “De inrit van de parking bevindt zich links van tearoom Cocoon en deze zal duidelijk aangegeven worden. Er werden ongeveer vijftig plaatsen voorzien en dit moet het verlies van plaatsen in de Louis Dhontstraat en in de Tolpoortstraat compenseren.”

Bij enkele handelaars in de Tolpoortstraat zijn de reacties alvast positief. “Nu moeten onze klanten geen rondjes meer rijden op zoek naar een parkeerplaats”, zeggen Dirk Defoor en Nancy Coudyser van tearoom Cocoon. Ook Leentje Depreitere van de kledingzaak Magino aan de overkant van de straat juicht het initiatief ook toe. “Het blijft belangrijk dat mensen die dat wensen in de buurt van de winkels hun wagen kunnen parkeren.”

“De parking is gratis”, zegt burgemeester Jan Vermeulen, “maar belangrijk om te weten is dat de poort enkel geopend wordt tussen 8 en 22 uur. Na 22 uur wordt de parking afgesloten. Deze parking blijft bestaan tot wanneer de fiets- en voetgangersbrug over de Leie tussen de Brielpoortparking en de Louis Dhontstraat afgewerkt is. De werken aan de brug zitten op schema en we hopen de brug op 1 april volgend jaar in gebruik te kunnen nemen.”