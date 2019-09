Stad mikt op subsidie voor gratis wifi-hotspots Anthony Statius

16 september 2019

14u01 1 Deinze De Europese Commissie deelt donderdag vouchers van 15.000 euro uit voor het inrichten van wifi in de publieke ruimte. De stad Deinze stelt alles in voorbereiding om op deze oproep in te gaan. Zo kunnen er in Deinze gratis wifi-hotspots worden gecreëerd, iets wat oppositiepartij N-VA al jaren vraagt.

“Onze fractie vraagt al sinds 2011 naar gratis wifi op hotspots in onze stad”, zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA). “Ook het strategisch plan voor lokale economie, dat door een studiebureau en op vraag van de stad werd opgesteld in 2015, vermeldde dat een gratis wifi-aanbod een interessant detailhandelsgerelateerd initiatief is. Wij willen daarom de stad eraan helpen herinneren dat de Europese Commissie op donderdag 19 september opnieuw de actie WIFI4EU lanceert, waarbij steden of gemeenten een subsidie-aanvraag kunnen doen zodat we ook wifi-hotspots kunnen uitrollen in Deinze.”

“Wij zijn van plan om deze aanvraag te doen”, zegt schepen Norbert De Mey (Open Deinze). “Indien we de subsidie binnenhalen kunnen er hotspots gecreëerd worden op plaatsen in de stad waar veel jeugd komt, zoals de Markt, het Kaandelpark en het Sint-Poppoplein.”