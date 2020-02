Stad levert eerste hulp bij medicijnen innemen Anthony Statius

25 februari 2020

11u53 0 Deinze De stedelijke dienst Welzijn werkt aan de campagne Deinze zit op schema. “Hiermee willen we onze inwoners sensibiliseren om hun medicijnen op een juiste manier in te nemen”, zegt schepen van Gezondheidszorg Filip Vervaeke (Open Deinze).

Samen met de nieuwe eerstelijnszone Schelde en Leie lanceert de stad Deinze later dit voorjaar het project Deinze zit op schema.

“Als apotheker ken ik de ergernis van mensen die hun medicijnen niet goed innemen maar al te goed”, zegt schepen Filip Vervaeke. “Met Deinze zit op schema streven we naar de implementatie van een uniform medicatieschema. Dit schema moet mensen helpen om hun medicijnen op tijd en in de juiste hoeveelheid in te nemen. Concreet is het de bedoeling in de loop van zes maanden de Deinzaren op de hoogte te brengen van het belang van zo’n schema en er ook één te hebben indien ze geneesmiddelen gebruiken.”