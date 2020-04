Stad legt nieuw stuk fietspad aan langs Vaart Links: in één beweging van Deinze naar Merendree Anthony Statius

17u11 0 Deinze Fietsers kunnen binnenkort in één beweging van centrum Deinze naar Merendree fietsen langs beide kanten van het Schipdonkkanaal. De stad realiseerde een nieuw fietspad dat Merendree met Landegem verbindt.

De Trekweg in Landegem is niet langer een doodlopende straat. Het straatje langs Vaart Links werd voor fietsers en voetgangers doorgetrokken tot aan de brug van Merendree, auto’s mogen er niet door. “Het gaat om een fietspad van zo’n 600 meter lang”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Dit werd aangelegd in en fijne laag steenslag en vanaf volgende week kan deze verbinding gebruikt worden om van Merendree naar Landegem te wandelen en fietsen langs deze kant van het kanaal. Het project heeft zo’n 50.000 euro gekost.”

“Dit fietspad kwam tot stand dankzij De Vlaamse Waterweg”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Volgend jaar zullen wij ook langs de rijweg naast het kanaal tussen Landegem en Nevele fietssuggestiestroken aanleggen. Ook langs het stuk tussen Nevele en Meigem komt nog een fietspad, zodat men in één veilige beweging van Deinze naar Merendree kan wandelen of fietsen.”