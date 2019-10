Stad krijgt half miljoen euro subsidie voor aankoop leeg handelspand in Tolpoortstraat Anthony Statius

16 oktober 2019

17u57 8 Deinze De stad Deinze krijgt een Vlaamse subsidie van 500.000 euro voor de aankoop van Tolpoortstraat 70-72. In dit leegstaande handelspand wordt in de lente van volgend jaar HUP/HUB, een verzamelplaats voor startende ondernemers gelanceerd, alvorens men er tijdelijk de stadsbibliotheek in onder zal brengen. “Met deze subsidie komt het realiseren van de nieuwe bibliotheek in een stroomversnelling”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V).

In totaal kent Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) ruim 1,1 miljoen euro subsidie toe voor de aankoop van handelspanden in vier steden en gemeenten. Naast Deinze krijgen ook Arendonk, Lommel en Sint-Truiden een subsidie. “Vlaanderen neemt verschillende maatregelen om de handel in steden en gemeenten te versterken”, zegt minister Hilde Crevits. “Bedrijvige kernen brengen leven in de stad. Soms blijven gebouwen lang leeg staan en dat oogt niet goed in het straatbeeld en daarbij ondermijnt het de lokale handel. Om die reden geeft Vlaanderen subsidies aan steden en gemeenten die een gebouw willen aankopen om er een nieuwe ontwikkeling aan te geven en kernen aantrekkelijker te maken.”

Aankoopprijs: 1,6 miljoen euro

In het geval van Deinze gaat het om het handelspand Tolpoortstraat 70-72. De totale kost voor de aankoop bedraagt 1,6 miljoen euro en hiervan zal de Vlaamse overheid een bedrag van 500.000 euro subsidiëren. “We hebben er hard voor geijverd om deze subsidie binnen te halen”, zegt een tevreden schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Het pand biedt zeer veel mogelijkheden en we willen er zo snel mogelijk een invulling aan geven. Zoals aangekondigd creëren we samen met de vzw Deinze Winkelstad HUP, een HUB of verzamelplaats voor starters. De ruimte zal gebruikt worden voor kunst, eten, drinken, workshops, netwerkevents, burelen, muziek en andere creatieve doeleinden. Voor de deur komt er een terras en vlak bij de ingang denken we aan foodtrucks. Aan de binnenmuren is er plaats voor kunstprojecten en in het midden van de ruimte is er plaats voor workshops. Normaal gezien zou deze HUP/HUB in november al gelanceerd worden, maar aangezien het pand nog niet klaar is, mikken we eerder op maart 2020.”

Nieuwe bibliotheek

Volgens schepen Rutger De Reu (CD&V), bevoegd voor de bibliotheek, brengt deze subsidie ook de komst van een nieuwe bibliotheek in het centrum van Deinze in een stroomversnelling. “Deze subsidie geeft ons de kans om de bibliotheek tijdelijk te verhuizen naar de Tolpoortstraat, zodat we ondertussen de site van het oude gemeentehuis kunnen aanpakken. Daar zal de nieuwe bibliotheek komen.”