Stad koopt café De Stadspomp voor 250.000 euro Anthony Statius

29 november 2019

11u45 0 Deinze De stad Deinze koopt café De Stadspomp op de hoek van de Gentpoortstraat en de Kaaistraat aan. De aankoop voor een bedrag van 250.000 euro werd donderdag goedgekeurd op de gemeenteraad.

Het bekende café De Stadspomp naast de bibliotheek in de Gentpoortstraat wordt verkocht. De aflopende huurovereenkomst tussen de eigenaar en de uitbaters wordt niet verlengd en de stad Deinze koopt het pand aan voor 250.000 euro. De aankoop lag donderdagavond ter stemming voor op de gemeenteraad en dit deed enkele vragen rijzen bij de oppositie.

“We moeten stemmen over de aankoop van een pand terwijl we nog niet weten wat men ermee van plan is”, zegt Sabine Vermeulen (N-VA). “Dit zal maar blijken uit het meerjarenplan, dat pas op de gemeenteraad van volgende maand wordt besproken. Daarom vragen we uitstel van dit agendapunt.” Ook GroenRood en sp.a vroegen om het punt uit te stellen, tot wanneer de plannen bekend waren.

“Het café maakt deel uit van de site van het oude stadhuis en de bibliotheek”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Deze site tussen de Markt, de Kaaistraat en de Gentpoortstraat willen we als een aaneengesloten geheel laten ontwikkelen in een publiek-private samenwerking. Maar de aankoop betekent niet dat het café onmiddellijk moet sluiten, voorlopig blijft De Stadspomp open.”