Stad investeert in woonzorgsites Karel Picqué en Ter Leenen: extra assistentiewoningen, huurflats en kinderopvang in Deinze en nieuwe rusthuiskamers in Nevele Anthony Statius

20 januari 2020

15u25 0 Deinze De stad Deinze investeert de komende zes jaar in de woonzorgsites Karel Picqué in Deinze en Ter Leenen in Nevele. In de oude vleugel van het rusthuis in Deinze komen 26 extra assistentiewoningen, en een kinderopvang en in Nevele worden 22 rusthuiskamers gerenoveerd. De oude vleugel aan de Graaf van Hoornestraat gaat nog dit jaar tegen de vlakte.

De komende legislatuur worden in Deinze financiële middelen voorzien voor het verder ontwikkelen van de woonzorgsites in Deinze en Nevele. Schepen Conny De Spiegelaere (CD&V) zet even de belangrijkste vernieuwingen voor de komende zes jaar op een rij.

“We bouwen verder aan de woonzorgsite rond het Donzapark aan de Karel Picquélaan in Deinze”, zegt de schepen. In september 2018 werd het Donzapark officieel geopend en momenteel bouwt de stad 24 sociale huurappartementen vlakbij het woon- en zorgcentrum Karel Picqué. Deze flats zullen dit jaar nog afgewerkt worden. “In de oude neogotische vleugel, die dateert uit 1910, komen 36 betaalbare en erkende assistentiewoningen. Verder wordt een deel van de oude rusthuisvleugel omgebouwd tot een stedelijke kinderopvang. Daar zullen 18 plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn, bedoeld voor ouders uit de buurt en het personeel van het rusthuis. De renovatiewerken starten nog dit jaar en zullen eind december 2021 afgerond zijn. Tenslotte komt er nog een generatietuin. Deze tuin is bedoeld als ontmoetingsplaats voor senioren en kinderen. Er komen zitbanken, plantenbakken en dieren. In totaal investeren we bijna 10,5 miljoen euro in de site in Deinze.”

Extra bouwlaag

“Ook op de woon- en zorgsite Ter Leenen in Nevele zal er heel wat veranderen”, vervolgt Conny De Spiegelaere. “De oude vleugel van het rusthuis wordt nog dit jaar gesloopt. Tot een tijdje geleden waren Welzijnsschakels en de administratie van de sociale dienst van Nevele gevestigd, maar het gebouw is volledig verouderd en staat nu leeg. Na de sloop zijn er nog geen concrete plannen met de site. In afdeling De Bron van WZC Ter Leenen worden 22 kamers gerenoveerd. Er komt een extra bouwlaag bij en we zullen drie oude kamers telkens ombouwen tot twee nieuwe. Zo blijft de capaciteit van 72 rusthuiskamers en vier kamers voor een kortverblijf behouden. Er komen ook een nieuwe personeelsruimte en extra vergaderzalen bij. De verbouwingswerken in Ter Leenen zullen starten in 2023.”