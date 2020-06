Stad helpt inwoners medicatie correct te gebruiken Anthony Statius

22 juni 2020

08u23 0 Deinze Veel mensen nemen hun medicatie niet op een correcte manier. Daarom lanceert de stad Deinze samen met de andere steden en gemeenten van de Eerstelijnszone Schelde-Leie de sensibilisatiecampagne ‘Deinze zit op schema’.

Met de campagne Deinze zit op schema wil de stad Deinze haar inwoners bewust leren omgaan met medicijnen door het gebruik van een medicatieschema. Als apotheker weet schepen van gezondheidszorg en -preventie Filip Vervaeke (Open Deinze) hoe belangrijk het is om medicatie op een correcte manier in te nemen.

“Ook al lijkt het eenvoudig, geneesmiddelen nemen is vaak complex”, zegt Filip Vervaeke. “Eén keer per dag 15 minuten voor het ontbijt, drie keer per dag voor het eten, één keer om de twee dagen na het eten of één keer per week nuchter, het kan serieus verschillen. Dit is niet alleen ingewikkeld voor de patiënt zelf, maar ook voor de zorgverstrekkers. Vaak heeft de huisarts geen volledig overzicht van alle geneesmiddelen die iemand neemt, is de apotheker niet volledig op de hoogte van hoeveel innames de arts heeft voorgeschreven en kan men slechts moeilijk een correcte en volledige lijst van de geneesmiddelen die de patiënt neemt samenstellen bij opname of ontslag in of uit het ziekenhuis. Zo dreigen geneesmiddelgerelateerde problemen te ontstaan, soms met grote gevolgen. Door het gebruik van een medicatieschema, willen we mensen bewust leren omgaan met medicijnen.”

Schepen van sociale zaken Conny De Spiegelaere (CD&V) vult aan: “In een eerste fase organiseren we een nulmeting bij de inwoners. Na de campagne doen we opnieuw een bevraging waaruit zal blijken of ‘Deinze zit op schema’ het gebruik van een medicatieschema of de kennis ervan bij de Deinzenaars heeft verhoogd. Deelnemen aan de campagne kan door het invullen van de vragenlijst op www.deinze.be/deinze-zit-op-schema.”