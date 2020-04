Stad Deinze koopt mondmaskers voor alle gezinnen Anthony Statius

16 april 2020

19u46 5 Deinze Het stadsbestuur zal voor ieder gezin minstens één mondmasker aankopen bij het lokale textielbedrijf Liebaert Textiles. Het betreft 18.672 maskers, die tegen 15 mei door de stad zullen bedeeld worden.

In deze krant kon u al lezen dat het Deinse textielbedrijf Liebaert Textiles gestart is met de productie van mondmaskers. De eerste mondmaskers waren bestemd voor de zorgsector, maar burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) wil dat op termijn alle inwoners van de Leiestad over een beschermend masker kunnen beschikken. “De mondmaskers van Liebaert Textiles zijn herbruikbaar”, zegt Jan Vermeulen. “Ze kunnen gewassen worden op 60 graden Celsius. Bij de levering zal ook een korte handleiding zitten om aan te tonen hoe men het masker correct moet gebruiken.”

Zichzelf en de andere beschermen

“Eén mondmasker voor elk gezin is een goed begin”, aldus Jan Vermeulen. “Op die manier kan de persoon in het gezin die de essentiële verplaatsing doet zichzelf en vooral ook de andere beschermen. Het heeft ook weinig zin om grotere bestellingen te plaatsen. Liebaert Textiles produceert ook voor de zorgsector en heeft grote bestellingen binnen van andere nationale en internationale instellingen, zoals de Europese Commissie. Bovendien kan iedereen die dat wil nog steeds een beroep doen op diverse ateliers die mondmaskers aanbieden conform de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Ook in onze stad zijn er diverse ateliers die dit kunnen, zoals Perfecta, Crealief en Mamoiselle Arrangetout.”

“Mondmaskers helpen vooral bovenop de bestaande maatregelen”, zegt Jan Vermeulen. “Het blijft belangrijk om afstand te bewaren, je handen te wassen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ze kunnen helpen in grootwarenhuizen en andere situaties waar social distancing moeilijk wordt. Ik denk dat de regering tegen 1 juni het dragen zelfs zal verplichten. De effectiviteit is intussen in vele andere landen bewezen, ook al zal de discussie blijven.”