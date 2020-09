Stad Deinze heeft een Instagram-account Anthony Statius

16 september 2020

08u36 0 Deinze Het reilen en zeilen van de stad Deinze kan je nu ook volgen op Instagram. De stad heeft gisteren haar eigen Het reilen en zeilen van de stad Deinze kan je nu ook volgen op Instagram. De stad heeft gisteren haar eigen Instagram-account online gezet en meerdere keren per week zal je er sfeervolle berichten terugvinden.

De stad Deinze zet nog meer in op sociale media. “We zijn als stad reeds actief op Twitter, Facebook en YouTube. Vanaf vandaag komt daar met Instagram een extra sociale mediakanaal bij”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Via de website en de gratis mobiele app kan je digitale foto’s en video’s uitwisselen. Meerdere keren per week zullen we Deinze op een sfeervolle en positieve manier in de kijker zetten. De redactie en het beheer gebeurt door de communicatiedienst.”

“We gebruiken Instagram vooral om een gezicht op de stad te plakken en zien dit dan ook niet als zuiver communicatiekanaal”, vervolgt de burgemeester. “Beleids- en praktische informatie vind je al op heel wat plekken, het moet overzichtelijk blijven voor de Deinzenaars. Het infomagazine en de website blijven de vaste waarden. De start van wegenwerken of beleidsinformatie zal je dus niet terugvinden op Instagram, maar wel posts over gekende en minder gekende plekjes op ons grondgebied, natuurfoto’s en zodra de coronamaatregelen het terug toelaten, foto’s van evenementen. Daarnaast plannen we nog enkele leuke extra’s.”

Volg het stadsprofiel op www.instagram.com/stad.deinze.