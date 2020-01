Stad breidt sociale premies tegen kansarmoede uit: “Huurpremie voor kansarme gezinnen” Anthony Statius

21 januari 2020

14u11 4 Deinze De stad Deinze wil ook deze legislatuur met sociale premies meer inzetten op de bestrijding van kansarmoede. Nieuw is de maandelijkse huurpremie van maximaal 125 euro voor kansarme gezinnen. “Elke Deinzenaar, arm of rijk, moet zich goed voelen in deze stad. Hiervoor investeren we de komende legislatuur 280.960 euro per jaar”, zegt schepen Marleen Vanlerberghe.

Op de gemeenteraad van donderdag 23 januari liggen enkele maatregelen om kansarmoede te bestrijden ter goedkeuring voor. “Om te vermijden dat er mensen in krotwoningen moeten leven, voeren we een huurpremie in”, zegt schepen van Armoedebestrijding Marleen Vanlerberghe (CD&V). “Deze maandelijkse premie van maximaal 125 euro zal niet alleen de financiële draagkracht, maar ook de woonkwaliteit van kansarme gezinnen verbeteren. Een tweede premie is de kindgerichte actie. Deze bestond al in Deinze, maar nog niet in Nevele. Kansarme gezinnen krijgen per kind twee keer 140 euro per jaar die ze onder andere kunnen gebruiken voor sportkampen, schoolmateriaal of kledij. Deze twee premies moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarnaast wordt de energiepremie verhoogd van 25 naar 50 euro per jaar. Voor deze drie maatregelen maakt de stad een budget vrij van 141.160 euro.”

Daarnaast wil Deinze ook verder inzetten op de ondersteuning van personen met een beperking en de thuiszorg door het toekennen van premies. Zo is er de premie voor personen met een beperking van 130 euro per jaar. Deze bestond al in Nevele en kan vanaf nu aangevraagd worden door alle Deinzenaren die aan de voorwaarden voldoen. Met deze maatregel slagen we erin om bijkomend zo’n vierhonderd thuiswonende personen met een beperking een extra financieel duwtje in de rug te geven. Hiervoor wordt 75.000 euro per jaar voorzien. Tenslotte is er nog de mantelzorgpremie voor zij die zorg dragen voor mensen met een zware zorgbehoefte, goed voor 64.800 euro per jaar.”