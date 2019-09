Stad bouwt brugje aan Maaigemdijk zonder vergunning, werken stilgelegd Anthony Statius

03 september 2019

13u32 0 Deinze Het nieuwe brugje tussen Leieoever en Maaigemdijk in Astene aan paardenpension River Ranch is nog niet voor morgen. De werken waren begin vorige week gestart, maar de stad Deinze had hiervoor geen vergunning aangevraagd. De Vlaamse Waterweg heeft de werken laten stilleggen.

In november 2017 besliste de gemeenteraad van Deinze om een plat brugje te bouwen naast het bestaande brugje tussen Leieover en Maaigemdijk in Astene, de zogenaamde toegang naar de Maaigemdijk en de ‘hoge bomen’. Hiervoor kocht de stad een stukje grond aan links van het bestaande brugje. Vorige week maandag waren de werken uiteindelijk gestart maar de dag zelf nog werden deze stilgelegd.

“Een van de werkkranen is deels in het water gezakt en toen heeft men onze diensten verwittigd”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Wij waren niet op de hoogte van het feit dat daar werken aan de gang waren, omdat wij geen vergunning hebben afgeleverd om daar een brug te bouwen. Aangezien er geen vergunning was, hebben wij de werken laten stilleggen. Misschien ontstond er verwarring omdat het over een niet-bevaarbare waterloop gaat, dat weten we niet. Ondertussen hebben we van de stad Deinze wel al een vergunningsaanvraag binnengekregen.”

“Het klopt dat er geen vergunning was op het moment dat we zijn beginnen bouwen”, reageert schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Dit zal zo snel mogelijk rechtgezet worden, zodat we kunnen verder werken aan het brugje. Deze nieuwe oversteek moet de toegankelijkheid verbeteren voor voetgangers en fietsers.”