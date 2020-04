Sportzalen gesloten tot en met 30 juni Anthony Statius

20 april 2020

09u09 0 Deinze Het sportcomplex Palaestra, sporthal Oostbroek in Nevele en de sportzalen Landegem, Ten Hove, Sint-Pieters en Astene blijven gesloten tot en met dinsdag 30 juni. Dit werd beslist door burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Door het coronavirus worden alle activiteiten georganiseerd door de stad, het OCMW en het AGB geannuleerd tot en met 30 juni. Ook alle activiteiten georganiseerd door derden in stedelijke infrastructuur, alle activiteiten op het openbaar domein georganiseerd door derden worden en alle recreatieve en sportieve activiteiten in groep worden verboden. Tenslotte worden alle private activiteiten in groep niet toegelaten tot en met 30 juni.

Indien bijkomende vragen kan u contact opnemen via sport@deinze.be.