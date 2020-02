Sportkampioenen in de bloemetjes gezet Anthony Statius

14 februari 2020

15u47 0 Deinze De stad Deinze heeft tijdens het jaarlijkse ‘sportreferendum’ haar verdienstelijke sporters in de bloemetjes gezet. Dit vond voor het eerst plaats in CC Leietheater. Ontdek hieronder de winnaars.

Sportman van het jaar is Spartathlonloper Joris Beaumon uit Wontergem. De titel van Sportvrouw van het jaar ging naar atlete Anouska Hellebuyck. Gymnastiek- en rope skippingclub Sportac ‘86 Deinze is Sportclub van het jaar.

In de categorie Beloftevolle Jongere haalde motorcrosser Uwe De Waele de eerste plaats en de volleyballers van VBK Sferos - Jongens U13 A mogen zich Beloftevol Jongerenteam noemen. In de G-sport ging de titel naar atlete Jaad Van Kauter. In de categorie Recreatiesport ging de eerste prijs naar de Winterzwemmers Vosselare Put en de publieksprijs werd gewonnen door judoka Kaat Geers.