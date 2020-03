Sportdienst houdt mensen in beweging met online sportlessen Anthony Statius

25 maart 2020

08u50 0 Deinze Blijf bewegen, ook in coronatijden. Dat is de boodschap van de stedelijke sportdienst van Deinze. Op de blog Keep-fit@home Deinze worden er wekelijks sportlessen voor jong en oud gepost zodat mensen fit en gezond blijven.

Door de coronamaatregelen is het niet meer toegelaten om te sporten in clubverband, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niet meer kan gesport worden. Sport Vlaanderen roept samen met wetenschappers en sportartsen in een open brief op om te blijven sporten en in Deinze werden verschillende initiatieven op touw gezet om fit en gezond te blijven.

“Op de blog Keep-fit@Home Deinze kan je de wekelijkse lessen keep-fit en seniorengymnastiek van de dienst sport en recreatie volgen”, zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze). “Ook voor de jongsten wordt hier wekelijks een les voorzien. Verder kan je op de blog ook links naar andere online lesgevers uit de buurt vinden. Wie nood heeft aan een beetje competitie of wie zijn of haar activiteit wil vergelijken met die van familie, collega’s of teamgenoten, die kan lid worden van de groep “Deinze nooit deinzen” om zo de uitdaging aan te gaan met stadsgenoten. We roepen de sportievelingen ook op om video’s en foto’s op sociale media te posten met de hashtags #sporterbelevenmeer #deinze #blijfsporten.”

“Blijven bewegen en sporten is belangrijk, ook in deze moeilijke tijden,” vervolgt Norbert De Mey. “Het is daarbij belangrijk om enkele basisregels in acht te nemen. Sport niet als je ziek bent, raak enkel jouw eigen materiaal aan en houd minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Sport bij voorkeur in je eentje, of beperk jou tot sporten met huisgenoten.”