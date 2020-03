Sportcomplex Palaestra is vanaf vrijdagmiddag triagecentrum voor coronapatiënten: “Enkel wie door huisarts werd doorverwezen, komt erin” Anthony Statius

20 maart 2020

12u08 0 Deinze Sportcomplex Palaestra doet vanaf vrijdag dienst als triagecentrum voor mensen die symptomen ter hoogte van de luchtwegen vertonen en die dus mogelijks besmet zijn met het coronavirus. Zo willen men vermijden dat de ziekenhuizen overbelast geraken. “Kom niet rechtstreeks naar de Palaestra, tenzij je bent doorverwezen door je huisarts”, zegt de Deinse huisarts Pierre De Witte.

Huisartsen uit Deinze, Nevele, Zulte, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en de Gentse deelgemeenten Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde -goed voor 102.000 inwoners- kunnen vanaf vrijdagmiddag patiënten die misschien besmet zijn met het coronavirus doorverwijzen naar één centraal triagecentrum. Dit centrum werd door de Huisartsenkring Schelde Leie (HSL) en de stad, in samenwerking met het Rode Kruis Deinze en het AZ Sint-Vincentius ingericht in het sportcomplex Palaestra in de Kastanjelaan in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie.

“Om te vermijden dat te veel mensen meteen naar het ziekenhuis of de huisarts trekken en daar andere mensen besmetten, hebben we besloten om een extern triagecentrum op te richten”, zegt Pierre De Witte, een huisarts uit Deinze. “Het sportcomplex is een ideale locatie, omdat er veel ruimte is om de triage zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dankzij een goede samenwerking met de stad kunnen we gebruikmaken van alle faciliteiten.”

“Het is belangrijk dat er een goede flow is”, vervolgt dokter De Witte. “Mensen die zich ziek voelen moeten altijd eerst naar hun huisarts bellen. Het is dus niet de bedoeling dat mensen rechtstreeks naar de Palaestra komen, want als er veel volk in een keer komt, vergroot dit alleen maar het risico op besmetting. Indien de gezondheidsproblemen van die aard lijken dat er mogelijks een besmetting door het coronavirus is, dan kan de arts de patiënt doorverwijzen naar het triagecentrum. Daar zal de persoon in kwestie onderzocht worden door een huisarts die door de HSL werd aangeduid en die op dat moment van dienst is. Voor mensen die niet zelf naar de Palaestra kunnen komen werd een weekwacht opgericht zodat er 24 uur op 24 een huisarts op huisbezoek kan komen.”

Het triagecentrum zal operationeel zijn vanaf vrijdagnamiddag om 16 uur. “Mensen komen langs de hoofdingang binnen en alvorens zich aan te melden, moet men de handen wassen in de toiletten. Aan het onthaal zit een medewerker - dit kan een arts, een huisarts-in-opleiding of andere vrijwilligers zoals kinesisten - achter plexiglas om de doorverwezen patiënten te ontvangen. De grote sporthal doet dienst als wachtruimte, waar de mensen op veilige afstand van elkaar kunnen wachten tot ze in een van de dokterskabinetten worden uitgenodigd. Er zijn drie kabinetten en deze bevinden zich in de kleedkamers. De huisartsen krijgen mondmaskers en beschermde kledij en zitten ook achter plexiglas. Voor alle duidelijkheid: wij voeren zelf geen testen uit, wij gaan enkel de patiënten onderzoeken. Is de problematiek ernstig en zijn er genoeg aanwijzingen dat er mogelijks een besmetting is, dan staan wij in rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis, waar de test zal plaatsvinden. Na de consultatie verlaten de patiënten het gebouw via een aparte uitgang, zodat de mensen die binnen en buiten komen elkaar niet kunnen besmetten.”

“Met dit triagecentrum willen we kort op de bal spelen. Het is beter dat we goed voorbereid zijn, want we weten totaal niet wat er allemaal op ons afkomt”, besluit De Witte.