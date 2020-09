Spooroverweg Molenstraat sluit voor alle verkeer, tunnel komt in Nachtegaalstraat Anthony Statius

18u38 0 Deinze De spooroverweg in de Molenstraat in de Deinse deelgemeente Petegem sluit voor alle verkeer. Op aandringen van de bewoners van de Molenstraat zal het autoverkeer via de Nachtegaalstraat de spoorweg moeten oversteken. Daar komt een tunnel, die ook door fietsers en voetgangers kan gebruikt worden. De nieuwe plannen worden besproken op de gemeenteraad van donderdag 24 september.

Er komt een knip in de Molenstraat in Petegem. De spooroverweg wordt er afgesloten voor alle verkeer en er komt geen tunnel, ook niet voor fietsers en voetgangers. Aanvankelijk was er het plan om deze overweg open te houden.

In 2015 maakte Infrabel de plannen bekend om spooroverwegen te sluiten op de spoorlijn L75 op grondgebied Deinze. Van de drie overwegen in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie wilde men de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat afsluiten en de Molenstraat behouden. Dit tot ongenoegen van de bewoners van de Molenstraat, die vreesden dat hierdoor al het autoverkeer door hun dichtbevolkte en smalle straat zou geleid worden.De overweg in de Tonnestraat werd al afgesloten en vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel, maar voor de overwegen in de Molenstraat en de Nachtegaalstraat werden de plannen nu gewijzigd.

“De overweg in de Molenstraat gaat dicht voor alle verkeer”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Ook de overweg in de Nachtegaalstraat gaat dicht, maar daar komt er wel een tunnel voor auto’s, fietsers en voetgangers. Zwakke weggebruikers kunnen ook de tunnel in de Tonnestraat gebruiken.”