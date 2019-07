Spookpand Tolpoortstraat wordt vanaf november HUP/HUB: springplank voor startende ondernemers Anthony Statius

09 juli 2019

16u36 0 Deinze Het leegstaande handelspand in Tolpoortstraat 66-72 krijgt al vanaf november een tijdelijke nieuwe bestemming. Alvorens men er de bibliotheek tijdelijk huisvest, lanceren de vzw Deinze Winkelstad en het stadsbestuur er op het gelijkvloers HUP/HUB, een verzamelplaats voor startende ondernemers.

Op de gemeenteraad van donderdag 28 maart werd beslist om het spookpand naast het Collegestraatje in de Tolpoortstraat aan te kopen. Het stadsbestuur telde 1.350.000 euro neer voor het handelspand, dat al zeven jaar leeg staat.

“Het gelijkvloers van het pand zou aanvankelijk ingericht worden als winkel, maar heeft tot op vandaag geen functie”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De stad besliste daarom om de winkelruimte van zo’n 776 vierkante meter zelf aan te kopen, omdat het heel wat mogelijkheden biedt. Zoals aangekondigd verhuist de stedelijke bibliotheek na de zomer van 2020 tijdelijk naar deze locatie, in afwachting van de herinrichting van het voormalige stadhuis op de Markt als nieuwe bibliotheek. In tussentijd willen we tonen wat de mogelijkheden zijn van dit ruime pand met zijn ideale commerciële ligging. Samen met de vzw Deinze Winkelstad creëren we HUP, een HUB of verzamelplek voor jonge starters”.

Centrummanager Chris Verghote vult aan: “ De ruimte kan zes maanden lang, tussen november 2019 en 1 mei 2020, gebruikt worden voor kunst, eten, drinken, workshops, netwerkevents, burelen, muziek en andere creatieve doeleinden. Voor de deur komt er een terras en vlakbij de inkom zien we foodtrucks. Aan de binnenmuren is er plaats voor kunstprojecten en in het midden van de ruimte is er plaats voor workshops. We zijn momenteel in bespreking met twee jongeren, die verantwoordelijk zullen zijn voor het pand. Zij beheren de sleutels en zij zullen ook op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren.”

“Deze week wordt er in het oog springende bestickering met het HUP/HUB-logo aangebracht en worden er duizend op zonne-energie bewegende bloemen geïnstalleerd in de etalage”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens. “De bloemen worden voorzien van kunstwerkjes van de kinderen uit de buitenschoolse stedelijke kinderopvang De Brieltuin. Die beweging verwijst dan weer naar het feit dat we vooruit willen gaan als winkelstad. HUP staat voor een springplank, beweging, vooruitgang en evolutie en tegelijk staat het voor een cluster, het samenbrengen van creatieve mensen, sfeer en gezelligheid. Met HUP/HUB voorzien we een springplank voor jonge starters, die op een betaalbare manier kunnen starten met hun eigen zaak. De enige kosten voor de ondernemers zijn verwarming en elektriciteit. Een echte buitenkans in afwachting van een definitieve invulling van het pand.”

Geïnteresseerde jonge starters kunnen contact opnemen met centrummanager Chris Verghote via chris.verghote@deinze.be, www.beleefdeinze.be en www.facebook.com/deinzewinkelstad.