Spelletjesbeurs Leieparel verhuist naar nieuwe locatie: 200 spelletjes voor jong en oud in Sint-Hendrik Anthony Statius

05 november 2019

12u09 0 Deinze De ouderraad van basisschool Leieparel in Deinze organiseert op zondag 10 november haar jaarlijkse spelletjesbeurs. Door de werken op de site verhuist men het evenement naar Leiepoort campus Sint-Hendrik. Dinsdag kregen de leerlingen van Leieparel al een voorsmaakje.

Op zondag 10 november haalt de ouderraad van basisschool Leieparel opnieuw haar uitgebreide collectie gezelschapsspelletjes uit de kast. Vorig jaar lokte de spelletjesbeurs zo’n 250 bezoekers en ook dit jaar verwachten de mama’s en papa’s heel wat volk.

“Er gaat niets boven de sfeer van samen gezelschapsspelletjes spelen”, zegt Peter Weytens, een van de organisatoren. “Met je vrienden of familie rond de tafel zitten, dat zijn momenten om te koesteren. Iedere dinsdag tijdens de middagpauze maken enkele ouders zich vrij om met de leerlingen van de ouderraad enkele spelletjes te spelen. De kinderen zijn altijd zeer enthousiast en op de spelletjesbeurs kunnen zij onder andere hun ouders en grootouders meebrengen.”

“Normaal gezien vindt de spelletjesbeurs plaats in de eetzaal van Leiepoort campus Sint-Theresia, maar aangezien daar volop werken aan de gang zijn, verhuizen we dit jaar naar Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan”, zegt Stefan Coghe. “Van 10 tot 18 uur is er een familienamiddag met croque-monsieurs en van 20 uur tot middernacht is er een spelletjesavond voor iedereen ouder dan 14 jaar onder begeleiding van vereniging De Struikrover. De toegang is gratis en de opbrengst van de drankjes en hapjes gaat naar de aankoop van nieuwe spelletjes. We hebben er ondertussen al zo’n 200.”