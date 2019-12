Spelers KMSK Deinze en vzw Stisa delen cadeautjes uit aan zieke kinderen Anthony Statius

04 december 2019

18u26 34 Deinze De kinderafdeling van het Sint-Vincentiusziekenhuis kreeg woensdagmiddag het volledige elftal van voetbalclub KMSK Deinze over de vloer. De spelers kwamen er cadeautjes van de vzw Stisa uitdelen aan zieke kinderen.

Woensdagmiddag werd de training van KMSK Deinze vervangen door een bezoek aan het ziekenhuis van Deinze. Het initiatief kwam er op vraag van trainer David Gevaert. “Onze spelers hebben een voorbeeldfunctie en het is belangrijk dat ze ook sociaal engagement tonen”, zegt de trainer. “Als profvoetballer ben je vaak bezig met gezondheid, maar men moet beseffen dat het niet altijd evident is om gezond te blijven. Vandaar dit bezoek aan het ziekenhuis, iets wat we in de toekomst nog meer willen doen, ook in andere zorginstellingen zoals rusthuizen.”

Een van de kinderen die bezoek kreeg, was Achiel Balcaen uit Petegem, met zijn drie jaar een van de jongste supporters en jeugdspelers van KMSK Deinze. Zijn grootvader André onderhoudt al enkele jaren de terreinen in het stadion. “Achiel ligt al sinds zaterdag in het ziekenhuis met een beginnende longontsteking en klierkoorts. Een vervelende periode maar dit bezoek maakt hem blij”, zegt André.

Net zoals alle andere kinderen op de afdeling pediatrie kreeg Achiel een zak vol gadgets, waaronder een kleurboek van Sinterklaas, potloden en een truitje van KMSK Deinze. De cadeautjes komen van de Zottegemse vzw STISA van Stijn en Isabelle De Bruycker. “Het doel van onze vzw is om nieuw speelgoed te verzamelen voor ernstig zieke kinderen. Wij waren al te gast in heel wat zorginstellingen en nu voor het eerst in het ziekenhuis van Deinze. We zijn blij dat de spelers van KMSK Deinze tijd vrijgemaakt hebben om ons te helpen uitdelen”, aldus Stijn De Bruycker.