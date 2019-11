Gesponsorde inhoud Spelers, ex-spelers en supporters KMSK Deinze houden mooi eerbetoon voor levende legende Willy De Schuyter (84) Anthony Statius

10 november 2019

16u27 0 Deinze De spelers, ex-spelers en supporters van KMSK Deinze hebben zaterdagavond Willy De Schuyter gehuldigd voor zijn levenslange inzet voor de club. De 84-jarige Deinzenaar was bijna vijftig jaar lang ploegafgevaardigde van het eerste elftal, maar hij was vooral een luisterend oor, een vertrouwenspersoon voor de spelers en een vaste waarde aan de zijlijn. “Ik zal vooral de goede vriendschappen met de spelers missen”, zegt Willy.

Willy De Schuyter is een man van weinig woorden en eigenlijk staat hij niet zo graag in het midden van de belangstelling. Maar zaterdagavond kon de uittredende ploegafgevaardigde van KMSK Deinze er niet aan ontsnappen. Deze matchavond tegen Thes Sport stond volledig in het teken van de éminence grise van de organjehemden.

Als geboren en getogen Deinzenaar en met vader Jan als lid van de supportersclub ‘t Kouterke en nonkel Prosper als ploegafgevaardigde van de reserveploeg van KMSK Deinze, was de jonge Willy als het ware geboren in het Deinse voetbal. “Ik heb in 1947 mijn spelerskaart getekend bij de kadetten”, vertelt Willy. “Ik was toen 12 jaar want in die tijd kon je je maar vanaf die leeftijd aansluiten bij een club. Ik ben altijd verdediger geweest bij de reserveploeg en twee keer heb ik bij de eerste ploeg meegespeeld in competitieverband. Ik heb tot mijn veertigste gevoetbald en daarna ben ik bijna onmiddellijk ploegafgevaardigde geworden, eerst samen met wijlen Achiel De Clercq en daarna alleen. Ik ben dit blijven doen tot en met het vorig seizoen.”

Als afgevaardigde was Willy op iedere thuis- en uitmatch te zien in de dug-out met zijn onafscheidelijke notitieboekjes. “In die schriftjes hield ik bij iedere wedstrijd de belangrijkste gegevens bij zoals de scores, de strafschoppen en de wissels. Op basis daarvan maakte ik dan een wedstrijdverslag op en iedere dinsdagavond werd dit besproken met de trainer. Samen met talloze krantenknipsels en foto’s bewaar ik die boekjes allemaal thuis. De dag van vandaag worden alle wedstrijdgegevens bijgehouden op computer, maar ik zag het niet zitten om over te schakelen. Ik heb zelfs geen computer thuis en ik ben te oud om daar nog mee te beginnen.”

“Naast de administratieve taken was ik ook tussenpersoon voor de spelers en de trainers”, vervolgt Willy. “Ik ken alle spelers bij naam en de meesten zijn ondertussen vrienden geworden. Mijn liefde voor de club is altijd groot geweest, ook tijdens de mindere jaren. Er zijn periodes geweest dat ik meer op het plein stond, dan thuis en mijn vrouw en kinderen hebben mij vaak moeten missen. Maar ik ben nu eenmaal gebeten geweest door de microbe, SK Deinze is mijn leven en ook al ben ik geen délégé meer, ik zal altijd trouwe supporter blijven. Het zal wat vreemd zijn om de wedstrijden vanop de tribune te volgen in plaats van tussen de spelers. Ik zal vooral de goede vriendschappen missen.”

Voor het afscheidsfeestje kwamen ook tientallen ex-spelers van KMSK Deinze naar het Burgemeester Van De Wiele-stadion afgezakt. “Toen ze mij belden om aanwezig te zijn, heb ik geen moment getwijfeld”, zegt Grégory Houzé, die tussen 2006 en 2010 bij SK Deinze speelde. “Alle spelers hebben altijd enorm veel respect gehad voor Willy. Hij had voor iedereen een luisterend oor en hij was altijd positief ingesteld.” Ook Deinzenaar Tony Sergeant heeft alleen maar goeie herinneringen aan zijn stadsgenoot. “Ik speelde van 1995 tot 2000 bij SK Deinze en ik herinner me Willy als een persoon die tussen de spelers stond. Hij was niet zomaar ploegafgevaardigde, hij was een vertrouwenspersoon, die zeer betrokken was bij de spelers. Horen, zien en zwijgen was zijn motto. Hij ging vaak mee op verplaatsing en hij was iemand die altijd bleef plakken. Je kon hem ook nooit betrappen op een foutje, want hij nam zijn werk altijd zeer serieus.”

Als ultiem eerbetoon mocht Willy de aftrap geven voor de match tegen Thes Sport. Voor een keer ruilde Willy zijn vaste plek in de dug-out voor de middenstip van het voetbalplein. Op de supporterstribune wapperde een gigantische oranje vlag: bedankt Willy!