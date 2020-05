Speeltuin De Brielmeersen opent zaterdag Anthony Statius

29 mei 2020

18u41 4 Deinze De speeltuin van provinciaal domein De Brielmeersen is vanaf zaterdag opnieuw toegankelijk voor spelende kinderen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Vanaf zaterdag 30 mei gaan in de meeste Oost-Vlaamse provinciale domeinen de speeltuinen geheel of gedeeltelijk opnieuw open. De speeltuin van De Brielmeersen in Deinze opent volledig.

“Een lang weekend en mooi weer, het ideale moment om onze speeltuinen weer te openen en kinderen te verwelkomen. Dit met de nodige richtlijnen natuurlijk. We rekenen ook op de ouders om zich aan deze richtlijnen te houden”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen. “Zo kunnen er maximaal 20 kinderen tegelijk op de speeltuin. Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar en wanneer het druk is raden we aan om het spelen op de speeltuin tot 30 minuten te beperken of om op een ander moment terug te komen. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen genieten van de speeltuin.”