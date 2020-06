Speelstraten gaan door, bezwaar aantekenen kan via mail Anthony Statius

10u11 0 Deinze Deinzenaren kunnen ook deze zomer een speelstraat aanvragen. De aanvragers hoeven echter niet bij de buren langs te gaan om de aanvraag te laten ondertekenen. Wie bezwaar heeft, kan dit via mail laten weten aan de jeugddienst.

Oppositiepartij GroenRood stelt voor om de administratie rond het aanvragen van speelstraten te vereenvoudigen. “We vragen ons af of het dit jaar ook nodig is dat twee derde van de buurtbewoners moet tekenen alvorens een speelstraat kan doorgaan”, zegt Peter Parmentier. “Met de regels van social distancing en de bubbels is het laten ondertekenen van een aanvraag geen goede optie. De meters en peters die van huis tot huis gaan kunnen dit wel veilig proberen te doen, maar het is toch een onnodig risico. Daarom vragen we om deze vereiste éénmalig laten vallen voor bestaande speelstraten. We kunnen on moeilijk inbeelden dat op één jaar tijd opeens een groot deel van een straat geen voorstander meer zou zijn.”

Schepen Rutger De Reu (CD&V) is het voorstel genegen. “We waren van plan om deze week de bewonersbrief te versturen met daarin, naast de andere afspraken, de mededeling dat mensen die niet akkoord zijn, dit kunnen melden aan de jeugddienst”, aldus de schepen. “Op die manier is het niet nodig dat de verantwoordelijke zijn ronde doet. Het blijft echter wel van belang om een zicht te krijgen op de gedragenheid, vooral om tijdens de duur van de speelstraat problemen te vermijden door vooraf afspraken te maken.”