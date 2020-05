Special Olympics-atlete Alice (14) neemt het op tegen basketster Ann Wauters tijdens een fietstochtje: “Amai wat een strak tempo” Anthony Statius

21 mei 2020

Geen Special Olympics dit jaar, maar voor atlete Alice Devooght uit Wontergem (Deinze) werd dit ruimschoots goedgemaakt. Het veertienjarig meisje met het syndroom van Down dat vorige maand nog schitterde in het internationale campagnefilmpje van Special Olympics mocht het donderdag opnemen tegen nationale baskettrots Ann Wauters. Niet met een partijtje basketbal, maar wel met een fietstocht en enkele jumping jacks.

Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, lanceerde in het hemelvaartweekend de Virtual Games 2020 als alternatief voor de Nationale Spelen. Verschillende bekende sportpersoonlijkheden, onder wie Roberto Martínez, Fanny Lecluyse en Yanina Wickmayer, dagen de Special Olympics Belgium-atleten via social media uit tot verschillende uitdagingen. Daarnaast gingen ook enkele sporters persoonlijk langs bij SOB-atleten om samen een uitdaging uit te proberen. In Wontergem (Deinze) kreeg Alice Devooght, SOB-atlete en het gezicht van de All Dreams Are Equal-campagne, basketster Ann Wauters over de vloer.

“Hier keek Alice al dagen naar uit”, zegt papa Didier Devooght. “We hebben samen enkele YouTube-filmpjes van Ann bekeken en ze zag het zitten om de uitdagingen aan te gaan. Normaal gezien zou Alice voor de eerste keer meegedaan hebben aan de Special Olympics, maar door het coronavirus viel dit in het water. Maar dankzij haar hoofdrol in het campagnefilmpje en het leuke bezoek vandaag kan ze dit een beetje vergeten.”

Onder de indruk

Ann en Alice konden het duidelijk goed met elkaar vinden. Samen met Anns dochter Lou waagden ze zich aan een fietstochtje in de buurt en daarna volgden nog enkele jumping jacks in de tuin. Ann Wauters was duidelijk onder de indruk van Alice’s kunsten. “Amai, wat een strak tempo, het was niet zo gemakkelijk om Alice bij te houden. Ik ben blij dat ze ondanks het feit dat de Special Olympics niet kunnen doorgaan, toch zo positief blijft.”