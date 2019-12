Spartathlonloper Joris Beaumon gehuldigd in stadhuis Anthony Statius

06 december 2019

19u41 0 Deinze Wontergemnaar Joris Beaumon, die in september de Spartathlon uitgelopen heeft, werd vrijdagavond voor deze prestatie gehuldigd door de stad Deinze. In een goedgevulde raadzaal deed Joris zijn avontuur uit de doeken en achteraf schonk hij een cheque van 1.600 euro aan het Back on Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Op 29 september liep Joris Beaumon de Spartathlon, met zijn 246 kilometer tussen Athene en Sparta de langste en zwaarste ultraloop ter wereld. Hij is de eerste Deinzenaar en een van de weinige Belgen die dit voor elkaar kreeg. Hij liep als 41ste deelnemer en als eerste Belg over de eindmeet en dit in een tijd van 31 uur en 12 minuten.

Begin oktober werd Joris al gehuldigd in zijn dorp Wontergem, maar vrijdagavond werd hij ook nog eens ontvangen in het stadhuis van Deinze. Ook de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen was aanwezig. Joris organiseerde in augustus een nachtelijke trainingsloop in Wontergem en de opbrengst daarvan gaat naar het Back on Track-fonds van Thomas. Dit evenement bracht 1.600 euro in het laatje en dit gaat integraal naar het fonds. Het Back on Track-fonds zet zich in om kankerpatiënten te ondersteunen en te begeleiden.