Spartathlonloper Joris als sportheld onthaald in zijn Wontergem Anthony Statius

02 oktober 2019

10u17 1 Deinze Spartathlonloper Joris Beaumon (44) is dinsdagavond terug thuis gekomen van zijn avontuur in Griekenland. Afgelopen weekend kwam hij als eerste Belg over de eindmeet in Sparta na een zware looptocht van 246 kilometer. Hij werd door enkele dorpsgenoten verwelkomd aan de kerk van Wontergem. “Ik ben echt ontroerd door de steun die ik heb gekregen”, zegt Joris.

Wontergem heeft haar nieuwe sportheld. Tour de France-winnaar Lucien Buysse zal altijd in een adem met het dorp genoemd worden, maar met Joris Beaumon hebben de dorpelingen een nieuwe sportman om fier op te zijn. Afgelopen weekend liep de 44-jarige marathonloper de mythische Spartathlon in 31 uur, 12 minuten en 34 seconden en behaalde hiermee de 41ste plaats van de 400 deelnemers. Hij kwam ook als eerste Belg over de eindmeet. Zijn vrienden en buren uit Wontergem, die zijn prestaties op de voet hadden gevolgd, stonden hem dinsdagavond op te wachten.

“Mijn droom om deze wedstrijd uit te lopen is uitgekomen dankzij mijn vrouw en mijn team”, zegt Joris. “Ik heb afgezien, maar ik heb nooit aan stoppen gedacht. Ik ben echt ontroerd door de steun die van iedereen heb gekregen. De nachttraining in Wontergem was een succes en ook in de dagen voor wedstrijd kreeg ik heel wat berichten. De komende dagen ga ik mijn loopschoenen niet aantrekken, want ik ben nog aan het recupereren. Daarna begin ik te trainen voor mijn volgende ultraloop.”

Voor Lieven Tack van het Comité Lucien Buysse is het overduidelijk: “Joris verdient de titel ‘Sportman van het jaar’ op het volgende sportreferendum in Deinze en hij moet zeker niet onderdoen voor Lucien Buysse.” Achteraf werd er nagepraat met een Buysse Bierke, wat anders?

Joris liep de Spartathlon voor het goede doel en hij zal op een later tijdstip een cheque van 1.500 euro schenken aan het Back On Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen.