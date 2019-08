Spartathlon-loper Joris loopt 12 uur rondjes door Wontergem en iedereen mag meedoen Tienkamper Thomas Van der Plaetsen geeft startschot van nachttraining Anthony Statius

08u50 0 Deinze Het dorpje Wontergem is trots op haar topsporters. Eind september neemt Joris Beaumon deel aan de Spartathlon in Griekenland en om hem aan te moedigen organiseren zijn dorpsgenoten op zaterdag 17 augustus een benefietavond- en nacht. Tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens zal Joris rondjes lopen door het dorp en iedereen kan hem komen aanmoedigen. “ Wie zin heeft, kan ook even meelopen, fietsen, skeeleren of steppen, zolang je me maar niet omver kegelt”, zegt Joris.

Zoals u eerder kon lezen in deze krant neemt Joris Beaumon (44) uit de Dentergemstraat in Wontergem eind september deel aan de Spartathlon in Griekenland, met zijn 246 kilometer de bekendste en hardste ultraloop ter wereld. Dit is enkele van zijn dorpsgenoten ter ore gekomen en zij willen de sportman een hart onder de riem steken. Samen met Joris organiseren Lieven Tack en Dirk Vermeirsch van het Comité Lucien Buysse, onder andere bekend van het lokale Buysse Bier, dit weekend een benefietevenement.

“Wij zijn trots op ‘de rots’ Lucien Buysse, de wielrenner die in 1926 de Tour de France won, maar we zijn ook fier op onze ultraloper Joris Beaumon”, zegt Lieven Tack. “Joris loopt de mythische Spartathlon van Athene tot in Sparta en wij willen hem daar bij helpen. Iedereen is op zaterdag 17 augustus vanaf 19 uur welkom in de parochiezaal Terdonck voor een hapje en een drankje. Er is parkeergelegenheid aan de kerk. Joris vertrekt om 20 uur voor een training van twaalf uur. Hij zal rondjes van ongeveer zes kilometer lopen door het dorp en dit aan een tempo van 11 kilometer per uur. Om de veertig minuten zal hij het supportersdorp passeren en bij iedere passage zullen we hem aanmoedigen, zodat hij zeker de ochtend haalt. Een training met wisselende temperaturen, ’s nachts lopen, de zon zien opkomen en toch nog doorlopen, is een belangrijke training ter voorbereiding van de Spartathlon. De finish is voorzien rond 8 uur zondagochtend aan zaal Terdonck. Joris doet zijn best om onze gemeente terug op de kaart te zetten, net zoals onze rots Lucien Buysse ooit deed.”

“Het startschot van de loop wordt om 20 uur gegeven door niemand minder dan tienkamper Thomas Van der Plaetsen”, zegt Joris. “De opbrengst van deze feestelijke nachttraining gaat naar Back on Track, het fonds van Thomas dat kankerpatiënten steunt tijdens hun behandeling. Iedereen is welkom om mee te lopen of te fietsen. Wie dat wenst kan de volledige twaalf uur meegaan, maar een rondje is ook al goed. Er wordt onderweg water en versnaperingen voorzien en de ‘diehards’ kunnen er zondagochtend ontbijten.”

Sponsoring kan door te storten op het rekeningnummer BE60 9730 2758 0770 of door een donatie op zaterdagavond, maar ook alle opbrengst van zaterdag is een rechtstreekse bijdrage.