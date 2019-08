Spartathlon-loper Joris legt 121 kilometer af tijdens nachttraining: “Geen moment alleen gelopen” Anthony Statius

18 augustus 2019

11u21 0 Deinze Joris Beaumon is geslaagd in zijn opzet. Ter voorbereiding van zijn deelname aan de Spartathlon - 246 lopen van Athene naar Sparta - in september, liep de Wontergemnaar tussen zaterdagavond en zondagochtend 121 kilometer in twaalf uur tijd. “De eerste uren zijn voorbijgevlogen dankzij het gezelschap van mijn dorpsgenoten en vrienden”, zegt Joris.

Zaterdagavond om 20 uur vertrok ultraloper Joris Beaumon voor een nachttraining van twaalf uur. Tientallen supporters, dorpsgenoten, familieleden en vrienden kwamen naar het supportersdorp in de basisschool van Wontergem om de man aan te moedigen en het startschot werd gegeven door tienkamper Thomas Van der Plaetsen en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Telkens Joris over de speelplaats liep kreeg hij een hartverwarmend applaus.

“De training is zeer goed meegevallen”, zegt Joris zondagochtend, nadat hij twaalf uur aan een stuk heeft gelopen, waarvan de laatste drie uur in de gietende regen. “De eerste uren zijn voorbijgevlogen want dan kreeg ik gezelschap van tientallen lopers en fietsers. Tot mijn grote verbazing zijn er ook ‘s nachts mensen die mij kwamen vergezellen. Sommigen zijn zelfs speciaal opgestaan om een rondje mee te lopen, echt fantastisch. In het begin heb ik aan een rustig tempo gelopen, zodat iedereen meekon maar ‘s nachts en zondagochtend heb ik het tempo wat opgedreven. Ongeveer halverwege kreeg ik het even moeilijk, maar dankzij de steun van mijn supporters was ik er snel weer door. Dit was de ideale training voor de Spartathlon. Ik heb mijn materiaal en voeding kunnen testen en ik heb de nacht en slechte weersomstandigheden kunnen doorstaan. Ik ben klaar voor Griekenland.”

De opbrengst van de nachtloop gaat naar Back on Track, het fonds van Thomas Van der Plaetsen, dat kankerpatiënten steunt tijdens hun behandeling. Sponsoring kan nog steeds door te storten op het rekeningnummer BE60 9730 2758 0770.