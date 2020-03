Spandoek spreekt ziekenhuispersoneel moed in Anthony Statius

22 maart 2020

Aan het Sint-Vincentiusziekenshuis van Deinze prijkt sinds zaterdagavond een groot spandoek. Daarop staat in grote oranje letters de spreuk ‘Deinze nooit deinzen’ geschreven. Met deze actie wil een voorlopig onbekende Deinzenaar zijn of haar steun en appreciatie voor het zorgpersoneel van het ziekenhuis betuigen. De afgelopen dagen wapperden in de Leiestad ook al heel wat witte lakens aan de gevels. Met dit gebaar kunnen mensen hun dankbaarheid tonen aan de artsen verpleegkundigen en alle andere helden die alles op alles zetten om ons doorheen de coronacrisis te loodsen.