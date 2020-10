Sp.a verzamelt winterjassen voor arme kinderen Anthony Statius

13 oktober 2020

08u41 0 Deinze In het kader van Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede op zaterdag 17 oktober wil sp.a plus Deinze-Nevele zoveel mogelijk winterjassen voor kinderen inzamelen. “We laten geen enkel kind in de kou staan”, zegt gemeenteraadslid Freija Dhondt.

Wie een winterjas of warme jas over heeft, kan deze komend weekend inleveren bij de leden van sp.a plus Deinze-Nevele. De jassen zijn bestemd voor kinderen in armoede.

“De armoedecijfers in Vlaanderen stijgen jaar na jaar”, zegt Freija Dhondt van sp.a plus Deinze-Nevele. “Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 7,4% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Deinze en Nevele opgroeit in een kansarm gezin. Daarom voeren wij op zaterdag 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, actie om de problematiek van kinderarmoede een gezicht te geven.”

Voorzitter Wouter De Schepper vult aan: “Op vrijdag 16 oktober staan we van 17 tot 19 uur op de Boerenmarkt in Landegem en op zaterdag 17 oktober staan we van 10 tot 12 uur op de markt van Petegem. Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven. Daarnaast zamelen we winterjassen in voor kinderen. Zo kunnen de kinderen in onze stad een warme winter tegemoet gaan. De ingezamelde jassen worden geschonken aan een lokale organisatie die opkomt tegen armoede.”